ВС России разгромили сотни единиц "неуязвимой" американской и европейской техники

InfoBRICS: ВС РФ уничтожили лучшие образцы вооружения НАТО на Украине

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские военные успешно уничтожают новейшие образцы вооружения НАТО на территории Украины. Об этом сообщает известный военный эксперт Драго Босник в своей статье для InfoBRICS.

Фото: TG: Warrior СВО

По мнению эксперта, российские военные продемонстрировали мастерство в разрушении мифов о "превосходстве" вооружений союзников НАТО. В последнее время стало заметно увеличение случаев ликвидации лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и других видов вооружений.

Информация, представленная в статье, указывает на то, что в ходе широко рекламируемого украинского контрнаступления летом 2023 года были уничтожены сотни новейших образцов вооружения.

Начало 2024 года оказалось сложным для Вооруженных Сил Украины. Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил страны заявил, что потери ВСУ за январь месяц превысили 23 тысячи человек.