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InfoBRICS: ВС РФ уничтожили лучшие образцы вооружения НАТО на Украине

1:02
Силовые структуры » Военные новости

Российские военные успешно уничтожают новейшие образцы вооружения НАТО на территории Украины. Об этом сообщает известный военный эксперт Драго Босник в своей статье для InfoBRICS.

InfoBRICS: ВС РФ уничтожили лучшие образцы вооружения НАТО на Украине
Фото: TG: Warrior СВО

По мнению эксперта, российские военные продемонстрировали мастерство в разрушении мифов о "превосходстве" вооружений союзников НАТО. В последнее время стало заметно увеличение случаев ликвидации лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и других видов вооружений.

Информация, представленная в статье, указывает на то, что в ходе широко рекламируемого украинского контрнаступления летом 2023 года были уничтожены сотни новейших образцов вооружения.

Начало 2024 года оказалось сложным для Вооруженных Сил Украины. Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил страны заявил, что потери ВСУ за январь месяц превысили 23 тысячи человек.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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