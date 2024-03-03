Бронеавтомобиль Kirpi был брошен украинскими войсками при бегстве из Авдеевки: "С печкой проблемы у этой машины"

Солдаты ВС РФ прокатились на захваченном турецком бронеавтомобиле Kirpi

В ходе демонстрации захваченных трофеев в освобожденном городе Авдеевка бойцы группировки "Центр" устроили показательную поездку на турецком бронеавтомобиле "Kirpi".

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Как сообщает корреспондент РИА Новости, командир автомобильного взвода с позывным "Чебаркуль" рассказал журналистам об особенностях этого мощного транспортного средства.

Один из нюансов, на который обратил внимание командир, — печки внутри "Kirpi".

"С печкой проблемы у этой машины, она не для нашего климата, нет печки можно сказать" — рассказал.

Турецкий "Kirpi" представляет собой бронеавтомобиль с колесной формулой 4x4, разработанный специалистами компании ВМС. Третий уровень бронезащиты по стандарту НАТО STANAG 4569 классифицирует как машину категории MRAP, что подразумевает повышенную противоминную защиту.

"Kirpi" оборудован бронированным днищем V-образной формы — типичной особенностью для подобных машин. На бронеавтомобиле установлен дизельный двигатель с турбонаддувом серии ISKe от компании "Cummins" мощностью 350 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач от "Allison", что позволяет развивать максимальную скорость до 100 км/ч на дорогах с твердым покрытием.