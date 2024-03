Бронеавтомобиль Kirpi был брошен украинскими войсками при бегстве из Авдеевки: "С печкой проблемы у этой машины"

В ходе демонстрации захваченных трофеев в освобожденном городе Авдеевка бойцы группировки "Центр" устроили показательную поездку на турецком бронеавтомобиле "Kirpi".

