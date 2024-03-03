СМИ: Новая наступательная операция ВСУ обречена на провал

Наступательная операция, объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским подверглась критике. Об этом пишет обозреватель газеты Il Fatto Quotidiano, Массимо Фини.
Автор высказывает недоумение по поводу действий Зеленского, подчеркивая явный провал предыдущего контрнаступления.
"Что заставляет Зеленского выйти из себя и потерять голову, если исходить из того, что она у него вообще была. Очевидно то, что Россия побеждает в войне", — пишет автор.
Фини отмечает, что и европейцы, и американцы устали от политики, направленной на поддержку режима Зеленского.
"Сами украинцы уже так не уверены в необходимости бесконечной войны с Россией", — продолжил он.
Напомним, СВО на Украине началась 24 февраля 2022 года.
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