СМИ: Новая наступательная операция ВСУ обречена на провал

Наступательная операция, объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским подверглась критике. Об этом пишет обозреватель газеты Il Fatto Quotidiano, Массимо Фини.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website