СМИ: Новая наступательная операция ВСУ обречена на провал

IFQ: новое наступление Украины закончится провалом

Наступательная операция, объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским подверглась критике. Об этом пишет обозреватель газеты Il Fatto Quotidiano, Массимо Фини.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Автор высказывает недоумение по поводу действий Зеленского, подчеркивая явный провал предыдущего контрнаступления.

"Что заставляет Зеленского выйти из себя и потерять голову, если исходить из того, что она у него вообще была. Очевидно то, что Россия побеждает в войне", — пишет автор.

Фини отмечает, что и европейцы, и американцы устали от политики, направленной на поддержку режима Зеленского.

"Сами украинцы уже так не уверены в необходимости бесконечной войны с Россией", — продолжил он.

Напомним, СВО на Украине началась 24 февраля 2022 года.