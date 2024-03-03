По накладным ресницам и вообще внешности понял — дамы: Военкор рассказал о пленных солдатах ВСУ

Александр Сладков рассказал о массовом пленении солдат ВСУ, в числе которых были женщины

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что лично присутствовал при первом массовом пленении офицеров и матросов морской пехоты Вооруженных Сил Украины весной 2022 года.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Согласно его словам, среди пленных офицеров и матросов были и женщины. Сладков заявил, что заметил странные движения некоторых бойцов, хотя те были в касках и бронежилетах, и только при более близком рассмотрении понял, что это женщины.

"Смотрю, некоторые бойцы, хоть и в касках, бронежилетах, двигаются как-то по-женски. Пригляделся — и по накладным ресницам, и вообще по внешности понял — дамы", — написал Сладков.

Журналист также упомянул, что приобретал для этих женщин предметы гигиены.

Кроме того, Сладков вспомнил и второй случай массового пленения женщин, произошедший в мае 2022 года во время штурма Азовстали. Он пояснил, что после этого события военные попали в список для обмена.