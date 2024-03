По накладным ресницам и вообще внешности понял — дамы: Военкор рассказал о пленных солдатах ВСУ

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что лично присутствовал при первом массовом пленении офицеров и матросов морской пехоты Вооруженных Сил Украины весной 2022 года.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website