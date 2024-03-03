Враг отступает: Армия РФ продолжает атаковать н.п. Ивановское, идут жесткие бои уже в черте города

ВС РФ штурмуют Ивановское и Богдановку на пути к Часов Яру

Армия России продолжает активные действия на Бахмутском направлении, нацеленные на освобождение населенных пунктов Ивановского и Богдановки.

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По информации спикера Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, в районе Ивановского уже идут ожесточенные бои прямо в черте города, а также армия РФ ведет атака на Богдановку, расположенную к северу от города Часов Яр. ВСУ перебрасывают туда десантные подразделения, мотострелковые полки и боевой армейский резерв.

Согласно данным враждебных аналитических ресурсов, часть населенного пункта Ивановского уже находится под контролем российской армии, в то время как другая часть остается в "серой" зоне, где идут ожесточенные бои за контроль над территорией.

Информация от различных источников свидетельствует о том, что основные столкновения происходят на высотах к северу от Ивановского, где обе стороны продолжают активно бороться за стратегически важные позиции.