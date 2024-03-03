Таблица из 50 пунктов: Во Франции обнародовали список поставленных Украине вооружений за два года

Таблица из 50 пунктами вооружения для Украины была опубликована Министерством Вооруженных Сил Франции.
В список включены дальнобойные ракеты, системы противовоздушной обороны и другое военное снаряжение, поставленное Украине за последние два года конфликта. Данные о поставках были опубликованы на официальном сайте оборонного ведомства и отражают состояние на конец 2023 года.
Согласно списку, вооруженные силы Украины получили от Франции две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, а также систему противовоздушной обороны SAMP/T. Кроме того, были переданы 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть гаубиц TRF1, реактивные системы залпового огня и минометы, а также большое количество снарядов.
Важным направлением поддержки стала поставка легких колесных танков AMX10 RC, бронеавтомобилей, внедорожников и грузовиков, а также беспилотников.
Напомним, специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.