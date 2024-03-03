Таблица из 50 пунктов: Во Франции обнародовали список поставленных Украине вооружений за два года

Министерство ВС Франции раскрыло список поставленных Киеву вооружений

Таблица из 50 пунктами вооружения для Украины была опубликована Министерством Вооруженных Сил Франции.

Фото: Фейсбук @usdos.ukraine

В список включены дальнобойные ракеты, системы противовоздушной обороны и другое военное снаряжение, поставленное Украине за последние два года конфликта. Данные о поставках были опубликованы на официальном сайте оборонного ведомства и отражают состояние на конец 2023 года.

Согласно списку, вооруженные силы Украины получили от Франции две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, а также систему противовоздушной обороны SAMP/T. Кроме того, были переданы 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть гаубиц TRF1, реактивные системы залпового огня и минометы, а также большое количество снарядов.

Важным направлением поддержки стала поставка легких колесных танков AMX10 RC, бронеавтомобилей, внедорожников и грузовиков, а также беспилотников.

Напомним, специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года.