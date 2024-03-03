Пес по кличке Балбес проявил исключительную преданность, спасая российских военнослужащих от атаки украинских вооруженных сил.
В тот момент, когда к позиции российских военных приблизился украинский ударный дрон, Балбес не стал ждать, а решил действовать. Пес бросился на дрон и не дал атаковать позицию ВС РФ. Об этой истории рассказал военкор Дмитрий Зименкин.
К сожалению, пес погиб.
"Боец Эрик (хозяин собаки) лишился друга и еще больше ожесточился на врага. Теперь считает должным уничтожать противника сбросами боеприпасов, подписанными в честь пса-героя", — написал Зименкин в своем Telegram-канале.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.