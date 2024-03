В зоне спецоперации на Украине солдаты ВС РФ потеряли своего верного друга — боевого пса по кличке Балбес

Пес по кличке Балбес проявил исключительную преданность, спасая российских военнослужащих от атаки украинских вооруженных сил.

Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0