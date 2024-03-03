В зоне спецоперации на Украине солдаты ВС РФ потеряли своего верного друга — боевого пса по кличке Балбес

Пес по кличке Балбес спас российских солдат от удара дрона ВСУ

Пес по кличке Балбес проявил исключительную преданность, спасая российских военнослужащих от атаки украинских вооруженных сил.

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В тот момент, когда к позиции российских военных приблизился украинский ударный дрон, Балбес не стал ждать, а решил действовать. Пес бросился на дрон и не дал атаковать позицию ВС РФ. Об этой истории рассказал военкор Дмитрий Зименкин.

К сожалению, пес погиб.