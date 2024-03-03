"Ситуация будет ухудшаться повсюду": Президент Сербии Вучич допустил отправку Западом своих войск на Украину

Президент Сербии Александар Вучич выразил обеспокоенность по поводу возможной отправки западных военнослужащих в зону конфликта на Украине в нынешних условиях.
В ходе своего выступления на заседании Сербской прогрессивной партии, глава государства подчеркнул, что предстоят непростые испытания.
Он отметил, что в прошлом некоторые сомневались в возможности появления западных танков и самолетов на Украине, но эти опасения оправдались. Сегодня же все чаще говорят о возможной отправке западных войск, и президент выразил уверенность в том, что эта угроза реальна.
"Ситуация будет ухудшаться повсюду, и нам нужно найти наилучшее возможное решение для нашей страны, быть всем вместе, чтобы защитить ее, помочь нашему народу в Косове и Метохии и защитить Косово и Метохию в составе Сербии, чтобы страна прогрессировала и росла экономически", — отметил Вучич.
Напомним, что между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном появились разногласия. Противостояние между лидерами возникло после заявлений Макрона о возможной отправке военных отрядов стран Запада для поддержки украинских Вооруженных сил.
Шольц не оценил высказывания французского лидера. Канцлер Германии подчеркнул, что его страна не является прямым участником украинского конфликта и не намерена вовлекаться в боевые действия. Он также выразил опасения относительно возможности превращения кризиса между Россией и Украиной в вооруженный конфликт между Россией и НАТО.
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