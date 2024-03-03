"Ситуация будет ухудшаться повсюду": Президент Сербии Вучич допустил отправку Западом своих войск на Украину

Президент Сербии считает, что нельзя исключать отправку Западом своих военнослужащих на Украину

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент Сербии Александар Вучич выразил обеспокоенность по поводу возможной отправки западных военнослужащих в зону конфликта на Украине в нынешних условиях.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В ходе своего выступления на заседании Сербской прогрессивной партии, глава государства подчеркнул, что предстоят непростые испытания.

Он отметил, что в прошлом некоторые сомневались в возможности появления западных танков и самолетов на Украине, но эти опасения оправдались. Сегодня же все чаще говорят о возможной отправке западных войск, и президент выразил уверенность в том, что эта угроза реальна.

"Ситуация будет ухудшаться повсюду, и нам нужно найти наилучшее возможное решение для нашей страны, быть всем вместе, чтобы защитить ее, помочь нашему народу в Косове и Метохии и защитить Косово и Метохию в составе Сербии, чтобы страна прогрессировала и росла экономически", — отметил Вучич.

Напомним, что между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном появились разногласия. Противостояние между лидерами возникло после заявлений Макрона о возможной отправке военных отрядов стран Запада для поддержки украинских Вооруженных сил.

Шольц не оценил высказывания французского лидера. Канцлер Германии подчеркнул, что его страна не является прямым участником украинского конфликта и не намерена вовлекаться в боевые действия. Он также выразил опасения относительно возможности превращения кризиса между Россией и Украиной в вооруженный конфликт между Россией и НАТО.