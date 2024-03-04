Продавщица обезвредила грабителя с ножом и чулком на голове

На юго-востоке Москвы продавщица продуктового магазина обезвредила грабителя с ножом, сообщает телеграм-канал "Прокуратура Москвы".
Ночью мужчина с чулком на голове ворвался в круглосуточный магазин на Рязанском проспекте. Он потребовал отдать деньги, после чего зашел за прилавок, достал нож и открыл кассу. Женщина смогла выбить из его руки оружие, после чего оказала активное сопротивление.
Злоумышленнику удалось скрыться с деньгами и пятью пачками сигарет, однако вскоре он был задержан. 57-летнему преступнику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.