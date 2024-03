Продавщица обезвредила грабителя с ножом и чулком на голове

На юго-востоке Москвы продавщица продуктового магазина обезвредила грабителя с ножом, сообщает телеграм-канал "Прокуратура Москвы".

