Продавщица обезвредила грабителя с ножом и чулком на голове

Попытка ограбления магазина на юго-востоке Москвы: "Не грози Рязанскому проспекту!"

На юго-востоке Москвы продавщица продуктового магазина обезвредила грабителя с ножом, сообщает телеграм-канал "Прокуратура Москвы".

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Ночью мужчина с чулком на голове ворвался в круглосуточный магазин на Рязанском проспекте. Он потребовал отдать деньги, после чего зашел за прилавок, достал нож и открыл кассу. Женщина смогла выбить из его руки оружие, после чего оказала активное сопротивление.

Злоумышленнику удалось скрыться с деньгами и пятью пачками сигарет, однако вскоре он был задержан. 57-летнему преступнику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).