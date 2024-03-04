"Мы летели ночью". Летчик Су-35 в зоне спецоперации рассказал, как спас от ракеты ведомого

МО: Российский пилот Су-35 голосом отвел ракету от самолета товарища

Российский летчик истребителя Су-35 Алексей Ведящев голосом спас сослуживца во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Его историю опубликовало Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему", — рассказал пилот.

Капитан, заместитель командира эскадрильи Алексей Ведящев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами. В ходе спецоперации на Украине летчик поразил несколько самолетов противника и один вертолет.

Алексей рассказал, что никогда не видел себя в гражданской авиации, а всегда хотел быть военным летчиком. За время своей карьеры он водил множество самолетов, но выбрал для себя Су-35. По словам пилота, для того чтобы истребитель поднялся в воздух, "работают тысячи людей".

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