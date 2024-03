"Мы летели ночью". Летчик Су-35 в зоне спецоперации рассказал, как спас от ракеты ведомого

Российский летчик истребителя Су-35 Алексей Ведящев голосом спас сослуживца во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Его историю опубликовало Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic