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DK: канцлер Шольц забыл обещание не разжигать украинский конфликт

Силовые структуры » Военные новости

Немецкое издание пишет о том, что слова канцлера Олафа Шольца ничего не стоят, он не выполняет свои обещания. Такой вывод был сделан после того, как стал известен общественности разговор офицеров бундестага о планах ударить по Крымскому мосту и навредить Российской Федерации.

DK: канцлер Шольц забыл обещание не разжигать украинский конфликт
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

"Обещание Олафа Шольца, что он как канцлер гарантирует, что Германия не будет разжигать украинский конфликт, поставляя Киеву крылатые ракеты Taurus, превратилось в фарс благодаря безответственным бредням генералов. Вполне возможно, что канцлер, который, как известно, страдает провалами в памяти, завтра уже не вспомнит своих слов", — говорится в статье.

Германия уже несколько раз успела пересечь "красные линии". Обнародованный разговор может привести мир к новому военному конфликту.

Также издание напомнило о том, что в 1990 году было заключено соглашение между ФРГ и ГДР, в котором говорилось, что от немецкой земли будет исходить только мир.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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