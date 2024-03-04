Шольц забыл об обещании, которое он дал России

DK: канцлер Шольц забыл обещание не разжигать украинский конфликт

Немецкое издание пишет о том, что слова канцлера Олафа Шольца ничего не стоят, он не выполняет свои обещания. Такой вывод был сделан после того, как стал известен общественности разговор офицеров бундестага о планах ударить по Крымскому мосту и навредить Российской Федерации.

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"Обещание Олафа Шольца, что он как канцлер гарантирует, что Германия не будет разжигать украинский конфликт, поставляя Киеву крылатые ракеты Taurus, превратилось в фарс благодаря безответственным бредням генералов. Вполне возможно, что канцлер, который, как известно, страдает провалами в памяти, завтра уже не вспомнит своих слов", — говорится в статье.

Германия уже несколько раз успела пересечь "красные линии". Обнародованный разговор может привести мир к новому военному конфликту.

Также издание напомнило о том, что в 1990 году было заключено соглашение между ФРГ и ГДР, в котором говорилось, что от немецкой земли будет исходить только мир.