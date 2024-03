Шольц забыл об обещании, которое он дал России

Немецкое издание пишет о том, что слова канцлера Олафа Шольца ничего не стоят, он не выполняет свои обещания. Такой вывод был сделан после того, как стал известен общественности разговор офицеров бундестага о планах ударить по Крымскому мосту и навредить Российской Федерации.

