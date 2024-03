Российские успехи в зоне боевых действий беспокоят Украины

Вооруженные силы Российской Федерации значительно продвинулись на многих участках в зоне боевых действий. Об этом пишет издание Focus.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International