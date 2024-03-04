Российские успехи в зоне боевых действий беспокоят Украины

Вооруженные силы Российской Федерации значительно продвинулись на многих участках в зоне боевых действий. Об этом пишет издание Focus.
"Любой, кто следит за развитием событий <…>, должен принять во внимание огромные проблемы Украины. Дела идут не очень хорошо. Российские вооруженные силы действуют все более успешно", — говорится в публикации.
Также в материале говорится, что линия обороны украинской армии достаточно плохо подготовлена к тому, чтобы сдерживать украинское наступление.
Отмечается, что окопы Вооруженных сил Украины плохо обустроены, боевые припасы стремительно заканчиваются, а помощь Запада значительно ослабела. В связи с этим Украина может потерять очередные свои территории.
Напоминаем, что за прошлую неделю российская армия смогла успешно освободить несколько населенных пунктов.
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