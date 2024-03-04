Российские успехи в зоне боевых действий беспокоят Украины

Focus: ВС России успешно продвинулись на разных участках ЛБС

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вооруженные силы Российской Федерации значительно продвинулись на многих участках в зоне боевых действий. Об этом пишет издание Focus.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Любой, кто следит за развитием событий <…>, должен принять во внимание огромные проблемы Украины. Дела идут не очень хорошо. Российские вооруженные силы действуют все более успешно", — говорится в публикации.

Также в материале говорится, что линия обороны украинской армии достаточно плохо подготовлена к тому, чтобы сдерживать украинское наступление.

Отмечается, что окопы Вооруженных сил Украины плохо обустроены, боевые припасы стремительно заканчиваются, а помощь Запада значительно ослабела. В связи с этим Украина может потерять очередные свои территории.

Напоминаем, что за прошлую неделю российская армия смогла успешно освободить несколько населенных пунктов.