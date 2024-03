Украинские военные сделали неожиданное признание

Бойцы Вооруженных сил Украины рассказали, что они оказались не подготовленными к тому, чтобы сдерживать российскую армию, сообщает телеканал CNN.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International