Украинские военные сделали неожиданное признание

CNN: украинские военные признались, что плохо подготовились к сдерживанию России

Бойцы Вооруженных сил Украины рассказали, что они оказались не подготовленными к тому, чтобы сдерживать российскую армию, сообщает телеканал CNN.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Дело не столько в (российском) наступлении, сколько в том, что мы плохо подготовились к тому, чтобы сдерживать их. Пока у нас не было хороших, подготовленных позиций, мы продолжали отступать", — заявил телеканалу неназванный солдат спецназа Украины.

Другой офицер из Украины сообщил, что военнослужащие ВСУ видят и чувствуют превосходство российской армии и в артиллерии, и в боеспособности состава, и в вооружении.

Кроме того, украинское правительство опасается, что ВС РФ пойдут дальше и смогут взять под свой контроль другие территории страны.