Украинские военные сделали неожиданное признание

Бойцы Вооруженных сил Украины рассказали, что они оказались не подготовленными к тому, чтобы сдерживать российскую армию, сообщает телеканал CNN.
"Дело не столько в (российском) наступлении, сколько в том, что мы плохо подготовились к тому, чтобы сдерживать их. Пока у нас не было хороших, подготовленных позиций, мы продолжали отступать", — заявил телеканалу неназванный солдат спецназа Украины.
Другой офицер из Украины сообщил, что военнослужащие ВСУ видят и чувствуют превосходство российской армии и в артиллерии, и в боеспособности состава, и в вооружении.
Кроме того, украинское правительство опасается, что ВС РФ пойдут дальше и смогут взять под свой контроль другие территории страны.
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