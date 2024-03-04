ВС РФ применяют в зоне СВО трофейные "Джавелины", системы Starlink и ездят на американских "Брэдли"

В районе Клещеевки по украинской САУ был применен трофейный "Джавелин"

Под Клещеевкой российские бойцы уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку трофейным "Джавелином".

Фото: fishki.net

Наши воины передают привет странам НАТО за передачу ВСУ своего оружия. ВС РФ затрофеили в Авдеевке множество противотанковых ракетных комплексов. Там их можно было найти на каждом шагу. В настоящий момент российские военные применяют "Джавелины", пользуются системой Starlink и даже ездят на захваченных в бою "Брэдли". Скоро появятся и на танках "Абрамс".

В Донецкой народной республике "Южная" группа войск активными боевыми действиями, поразили личный состав 28-й мехбригады, 46-й аэромобильной, 79-й ДШБр ВСУ и 214-й бригады территориальной обороны в направлении Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Максимильяновки.