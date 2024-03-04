Депутат назвал предполагаемые места запуска долетевших до Петербурга БПЛА

Картаполов: дроны могли долететь до Петербурга из Харьковской или Сумской области

Депутат Госдумы Андрей Картаполов рассказал, как украинские беспилотные летательные аппараты могут долетать до Санкт-Петербурга.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф

По его словам, скорее всего, ВС Украины запускают дроны из Сумской или Харьковской областей. Это основные предполагаемые места запуска. Картаполов добавил, что западные союзники Украины отправляют ВСУ дроны с повышенным радиусом действия, поэтому они способны преодолевать немаленькие расстояния.

"Там, по-моему, где-то на берегу Финского залива совсем недавно нашли беспилотник. У него размах крыльев семь метров. У него стоит итальянский двухтактный двигатель. 20 килограммов нагрузки может нести", — рассказал Картаполов.

Депутат отметил, что американцы предоставляют украинской армии разведданные о том, где находятся российские системы противовоздушной обороны. Благодаря этому операторы выстраивают маршрут так, чтобы дроны могли обходить эти участки.