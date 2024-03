Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ

Лидер киевского режима Владимир Зеленский уволил Дмитрия Герегу с поста командующего силами поддержки ВСУ, передаёт ТАСС.

