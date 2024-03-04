Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ

Лидер киевского режима Владимир Зеленский уволил Дмитрия Герегу с поста командующего силами поддержки ВСУ, передаёт ТАСС.
"Назначить Яковца Александра Васильевича командующим Силами поддержки", — написано в соответствующем указе украинского президента.
О причинах такого решения в офисе Зеленского не уточнили. До этого Яковец возглавлял инженерные войска в командовании Силами поддержки ВСУ.
Это далеко не первый случай кадровой перестановки в украинской армии. В феврале был уволен первый замминистра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк. Ранее Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого сменил Александр Сырский.
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