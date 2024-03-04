Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ

Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВС Украины Александра Яковца

Лидер киевского режима Владимир Зеленский уволил Дмитрия Герегу с поста командующего силами поддержки ВСУ, передаёт ТАСС.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

"Назначить Яковца Александра Васильевича командующим Силами поддержки", — написано в соответствующем указе украинского президента.

О причинах такого решения в офисе Зеленского не уточнили. До этого Яковец возглавлял инженерные войска в командовании Силами поддержки ВСУ.

Это далеко не первый случай кадровой перестановки в украинской армии. В феврале был уволен первый замминистра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк. Ранее Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого сменил Александр Сырский.