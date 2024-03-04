Американский полковник прокомментировал планы Запада отправить войска на Украину

Макгрегор: западные войска не могут вести боевые действия

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью рассказал, что западные войска, ведущие сухопутные боевые действия, не смогут воевать, пишет "РИА Новости".

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

"Наши сухопутные войска в ужасном состоянии. Вы видели новости о Макроне, который предложил, чтобы европейцы были готовы к походу на восточную Украину. Это по сути бутафорские армии. Они созданы для угнетения тех, кто не может защитить себя в Северной Африке, на Ближнем Востоке или в других частях Африки", — отметил он.

Полковник отметил, что у европейских войск нет особого боевого потенциала, они не смогут противостоять тем, кто способен дать хороший отпор. Макгрегор добавил, что в Европейском союзе нет тех, кто был бы заинтересован в участии в военном конфликте на Украине.

По его словам, сейчас не стоит недооценивать русских бойцов, которые стойко держатся уже больше двух лет, так как они относятся к защите своей страны очень серьезно.