Американский полковник прокомментировал планы Запада отправить войска на Украину

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью рассказал, что западные войска, ведущие сухопутные боевые действия, не смогут воевать, пишет "РИА Новости".

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain