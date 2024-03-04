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Хинштейн обратился в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать приговор убийце бойца СВО

Александр Хинштейн возмущён мягким приговором убийце ветерана СВО

Силовые структуры

Депутат ГД РФ Александр Хинштейн направил обращение в Генеральную прокуратуру, где просит обжаловать приговор убийце ветерана спецоперации на Украине.

Александр Хинштейн возмущён мягким приговором убийце ветерана СВО
Фото: Википедия

Об этом он написал в Telegram-канале.

Он напомнил, что в Челябинской области убийцу отпустили прямо в зале суда, назначив всего полтора года ограничения свободы, а просидел убийца в СИЗО чуть более пяти месяцев.

Напомним, ветеран СВО Максим Никитин вступился за девушку, которую за волосы таскал пьяный боец ММА Рустам Байжуменов.

В ходе конфликта Максим получил удар от спортсмена, упал и разбил голову о тротуар. Врачи не смогли его спасти.

Сперва возбудили уголовное дело по ст. "Причинение смерти по неосторожности", однако после общественного резонанса её изменили на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Но затем статью опять заменили на первоначальную, подчеркнул Хинштейн.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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