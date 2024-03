Речь идет про атаки на военные объекты России: Владимир Зеленский потребовал от главы ГУР Кирилла Буданова* "больших результатов"

Украинский президент Владимир Зеленский требует от главы ГУР Кирилла Буданова* "больших результатов". Речь идет об атаках на военные объекты России.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication