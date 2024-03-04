Речь идет про атаки на военные объекты России: Владимир Зеленский потребовал от главы ГУР Кирилла Буданова* "больших результатов"

Владимир Зеленский потребовал от главы ГУР Кирилла Буданова* "больших результатов"

Украинский президент Владимир Зеленский требует от главы ГУР Кирилла Буданова* "больших результатов". Речь идет об атаках на военные объекты России.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В своем Telegram-канале президент Украины, говоря об атаках на российские военные объекты, подчеркнул, что необходим "ясный результат".

Однако стоит отметить, что украинские атаки не ограничиваются лишь военными объектами, но также затрагивают и гражданские. Так, 4 марта был поврежден железнодорожный мост в Самарской области. В ГУР намекнули на причастие Вооруженных сил Украины к данному инциденту.

* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.