Украинский президент Владимир Зеленский требует от главы ГУР Кирилла Буданова* "больших результатов". Речь идет об атаках на военные объекты России.
В своем Telegram-канале президент Украины, говоря об атаках на российские военные объекты, подчеркнул, что необходим "ясный результат".
Однако стоит отметить, что украинские атаки не ограничиваются лишь военными объектами, но также затрагивают и гражданские. Так, 4 марта был поврежден железнодорожный мост в Самарской области. В ГУР намекнули на причастие Вооруженных сил Украины к данному инциденту.
* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.