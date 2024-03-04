Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как отучить щенка беспричинно лаять
Как наносить крем для лица, чтобы отложить поход к косметологу
Банк России повысил курс доллара на 5 марта до 91,35 рубля
Мошенники создали в цифровом магазине Steam поддельные страницы игры Helldivers 2
Вы никогда не угадаете, зачем на круизах раздают мороженое бесплатно
Необычное явление: почему зевота мешает на тренировке и как с этим бороться
В какой момент добавлять чёрный перец, чтобы не испортить блюдо
Президент Франции уточнил своё сенсационное заявление
Страховщики посчитали, какие детали машин подорожали больше всего
Речь идет про атаки на военные объекты России: Владимир Зеленский потребовал от главы ГУР Кирилла Буданова* "больших результатов"

Владимир Зеленский потребовал от главы ГУР Кирилла Буданова* "больших результатов"

Силовые структуры » Военные новости

Украинский президент Владимир Зеленский требует от главы ГУР Кирилла Буданова* "больших результатов". Речь идет об атаках на военные объекты России.

Владимир Зеленский потребовал от главы ГУР Кирилла Буданова* "больших результатов"
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В своем Telegram-канале президент Украины, говоря об атаках на российские военные объекты, подчеркнул, что необходим "ясный результат".

Однако стоит отметить, что украинские атаки не ограничиваются лишь военными объектами, но также затрагивают и гражданские. Так, 4 марта был поврежден железнодорожный мост в Самарской области. В ГУР намекнули на причастие Вооруженных сил Украины к данному инциденту.

* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как отпугнуть кошек от грядок
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Демократы не смогли снять Трампа с первичных выборов Любовь Степушова Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине Дмитрий Плотников
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Последние материалы
Как ухаживать за жирной кожей, чтобы отказаться от тонального крема
Россияне выражают большое недовольство поездками в Европу
PRSB: феромоны противоположного пола ускоряют старение
Финансовый эксперт Владимир Григорьев посоветовал поспешить открывать вклады с высокими ставками
Почему нельзя фотографировать своего кота
Юкка идеально подойдёт для выращивания на юге РФ
Александр Хинштейн возмущён мягким приговором убийце ветерана СВО
Эксперты сообщили, что на акции и электронные кошельки не распространяется страховка государства
Тренер "Динамо" Личка признался, что мечтает разыграть чемпионский титул в матче с "Краснодаром"
Макгрегор: западные войска не могут вести боевые действия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников