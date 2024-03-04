Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские учёные рассказали, что жаркая погода повышает риск инсульта
Как избавиться от слизней с помощью пивных ловушек
Юрист Князев не исключил, что в ОАЭ Промес может просто заплатить штраф и уехать
Владимир Зеленский потребовал от главы ГУР Кирилла Буданова* "больших результатов"
Как отучить щенка беспричинно лаять
Как наносить крем для лица, чтобы отложить поход к косметологу
Банк России повысил курс доллара на 5 марта до 91,35 рубля
Вы никогда не угадаете, зачем на круизах раздают мороженое бесплатно
Мошенники создали в цифровом магазине Steam поддельные страницы игры Helldivers 2
Великобритания отправит артиллерийские боеприпасы Украине. Большая часть из них будет закуплена за рубежом

Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания закупит за рубежом боеприпасы для Украины

Силовые структуры » Военные новости

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи объявил о намерении поставить на Украину артиллерийские боеприпасы, большая часть из которых будет закуплена за рубежом.

Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания закупит за рубежом боеприпасы для Украины
Фото: Фейсбук @usdos.ukraine

Это стало частью нового пакета помощи, выделенного Киеву на сумму £245 млн ($310 млн).

По словам Хиппи, поставка указанных боеприпасов запланирована на следующий финансовый год, который начнется 6 апреля 2024 года и завершится 5 апреля 2025 года.

За прошедший 2023 год зарубежные страны и международные организации оказали Украине помощь на общую сумму более $150,8 млрд. При этом почти треть этого объема, что составляет $48,5 млрд, была направлена на украинские военные нужды.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как отпугнуть кошек от грядок
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Демократы не смогли снять Трампа с первичных выборов Любовь Степушова Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине Дмитрий Плотников
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Последние материалы
Как ухаживать за жирной кожей, чтобы отказаться от тонального крема
Россияне выражают большое недовольство поездками в Европу
PRSB: феромоны противоположного пола ускоряют старение
Финансовый эксперт Владимир Григорьев посоветовал поспешить открывать вклады с высокими ставками
Почему нельзя фотографировать своего кота
Юкка идеально подойдёт для выращивания на юге РФ
Александр Хинштейн возмущён мягким приговором убийце ветерана СВО
Эксперты сообщили, что на акции и электронные кошельки не распространяется страховка государства
Тренер "Динамо" Личка признался, что мечтает разыграть чемпионский титул в матче с "Краснодаром"
Макгрегор: западные войска не могут вести боевые действия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников