Великобритания отправит артиллерийские боеприпасы Украине. Большая часть из них будет закуплена за рубежом

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи объявил о намерении поставить на Украину артиллерийские боеприпасы, большая часть из которых будет закуплена за рубежом.
Это стало частью нового пакета помощи, выделенного Киеву на сумму £245 млн ($310 млн).
По словам Хиппи, поставка указанных боеприпасов запланирована на следующий финансовый год, который начнется 6 апреля 2024 года и завершится 5 апреля 2025 года.
За прошедший 2023 год зарубежные страны и международные организации оказали Украине помощь на общую сумму более $150,8 млрд. При этом почти треть этого объема, что составляет $48,5 млрд, была направлена на украинские военные нужды.
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