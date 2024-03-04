Великобритания отправит артиллерийские боеприпасы Украине. Большая часть из них будет закуплена за рубежом

Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания закупит за рубежом боеприпасы для Украины

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи объявил о намерении поставить на Украину артиллерийские боеприпасы, большая часть из которых будет закуплена за рубежом.

Фото: Фейсбук @usdos.ukraine

Это стало частью нового пакета помощи, выделенного Киеву на сумму £245 млн ($310 млн).

По словам Хиппи, поставка указанных боеприпасов запланирована на следующий финансовый год, который начнется 6 апреля 2024 года и завершится 5 апреля 2025 года.

За прошедший 2023 год зарубежные страны и международные организации оказали Украине помощь на общую сумму более $150,8 млрд. При этом почти треть этого объема, что составляет $48,5 млрд, была направлена на украинские военные нужды.