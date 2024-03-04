Стало известно, куда Вашингтон может эвакуировать Зеленского из Киева

США могут эвакуировать Зеленского из Киева из-за обвала фронта

Из-за тяжёлого положения в зоне боевых действий украинского президента Владимира Зеленского спешно могут эвакуировать из Киева.

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Об этом сообщает Asia Times, ссылаясь на экс-сотрудника Министерства обороны США Стивена Брайена.

По его словам, спрогнозировать, как долго продержится эта киевская власть, сегодня никто не может.

Вашингтон может спасти Зеленского в условиях постоянного наступления российской армии, начинающихся беспорядков внутри Украины и отмены выборов, подчеркнул эксперт.

Перевести главу Незалежной могут, скорее всего, во Львов, подытожил Брайен.