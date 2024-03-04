Из-за тяжёлого положения в зоне боевых действий украинского президента Владимира Зеленского спешно могут эвакуировать из Киева.
Об этом сообщает Asia Times, ссылаясь на экс-сотрудника Министерства обороны США Стивена Брайена.
По его словам, спрогнозировать, как долго продержится эта киевская власть, сегодня никто не может.
Вашингтон может спасти Зеленского в условиях постоянного наступления российской армии, начинающихся беспорядков внутри Украины и отмены выборов, подчеркнул эксперт.
Перевести главу Незалежной могут, скорее всего, во Львов, подытожил Брайен.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.