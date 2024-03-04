47-я механизированная бригада ВСУ потеряла несколько лучших американских боевых машин

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Forbes: ВС РФ уничтожили лучшие бронемашины США под Авдеевкой

Силовые структуры » Военные новости

По информации журнала Forbes, в ходе боевых действий под Авдеевкой российские войска уничтожили несколько лучших американских бронемашин, включая танк Abrams.

Forbes: ВС РФ уничтожили лучшие бронемашины США под Авдеевкой
Фото: Кадр из видео

Согласно данным американских экспертов, в результате столкновения с 47-й механизированной бригадой Вооруженных сил Украины, российские военные уничтожили несколько танков Abrams и бронированных машин разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle производства США.

Издание также отмечает, что неизвестно, удалось ли членам экипажей спастись до того, как их боевая техника была уничтожена.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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