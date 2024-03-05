В Минобороны России рассказали возможные варианты нападения на нашу страну с воздуха и с земли

В министерстве обороны России раскрыли возможные варианты нападения на нашу страну. Об этом сообщается в журнале "Военная мысль".
Напасть на Россию могут как с земли, так и с воздуха, считают в оборонном ведомстве. В статье издания утверждается, что за рубежом стараются создать объединённые оперативные формирования. В них войдут военные группировки, которые смогут быстро атаковать потенциального врага и нанести ему полное поражение. Удары предполагается наносить по политическому руководству и объектам ВПК.
Эксперты предполагают, что подобные операции могут начинаться с наступления с воздуха. Сначала последует быстрый глобальный удар, а за ним начнутся массированные ракетные обстрелы.
Кроме того, в преддверии нападения противник будет устраивать провокации в отношении России и усилит разведку у наших границ, предупреждают авторы публикации.
Напомним, в конце прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад должен услышать посылы президента Владимира Путина. По мнению министра, российский лидер в ходе послания ФС озвучил важные послания нашим противникам. Подробнее об этом читайте в материале Pravda.Ru.
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