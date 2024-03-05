Министр обороны объяснил необходимость создания новых военных округов

Создание Московского и Ленинградского военных округов позволит повысить эффективность управления войсками. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве обороны.
Московский и Ленинградский военный округа были выделены согласно приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина 26 февраля 2024 года. В декабре 2022 года эту инициативу представил министр обороны. Создание новых военных округов с отдельными пунктами управления, задачами, стратегическими резервами было вызвано необходимостью сосредоточения более крупной воинской группировки на западных и северо-западных границах России.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО (Швеция де-юре ещё не вступила в альянс, но де-факто уже давно является участником блока) создало дополнительные риски роста напряжённости на северо-западной границе РФ, что привело к необходимости для России сосредоточить на границе с Финляндией крупный воинский контингент, представленный всеми родами войск.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.