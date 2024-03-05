В США завили, что ВСУ не удастся остановить наступление Армии РФ

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Риттер: ВС Украины не могут остановить наступление ВС России

Силовые структуры » Военные новости

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире канала Judging Freedom заявил, что украинским войскам не удастся остановить наступление российских войск на фоне дефицита личного состава, передаёт РИА Новости.

Риттер: ВС Украины не могут остановить наступление ВС России
Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Не имеет значения сколько боеприпасов и денег они получат, у них нет людей", — отметил эксперт.

Он добавил, что украинцы не обладают возможностями для проведения такой тактики, которая позволила бы им отразить атаки и сдержать российских солдат. Риттер уверен, что это будет дорого стоить бывшей УССР и приведёт к провалу. Он отметил, что ВСУ в некоторых местах копают окопы, устанавливают колючую проволоку, но у них отсутствуют люди, обученные для таких операций.

Ранее Washington Post написал, что киевский режим на фоне острого дефицита личного состава не способен объяснить, где дислоцируются и чем заняты "мобилизованные" 700 тысяч украинцев. На Западе признали, что офису Зеленского не удалось сформировать чёткий план по призыву в армию новых бойцов. В США и Европе растёт пессимизмом по поводу шансов Украины сдержать наступление ВС РФ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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