В США завили, что ВСУ не удастся остановить наступление Армии РФ

Риттер: ВС Украины не могут остановить наступление ВС России

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире канала Judging Freedom заявил, что украинским войскам не удастся остановить наступление российских войск на фоне дефицита личного состава, передаёт РИА Новости.

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"Не имеет значения сколько боеприпасов и денег они получат, у них нет людей", — отметил эксперт.

Он добавил, что украинцы не обладают возможностями для проведения такой тактики, которая позволила бы им отразить атаки и сдержать российских солдат. Риттер уверен, что это будет дорого стоить бывшей УССР и приведёт к провалу. Он отметил, что ВСУ в некоторых местах копают окопы, устанавливают колючую проволоку, но у них отсутствуют люди, обученные для таких операций.

Ранее Washington Post написал, что киевский режим на фоне острого дефицита личного состава не способен объяснить, где дислоцируются и чем заняты "мобилизованные" 700 тысяч украинцев. На Западе признали, что офису Зеленского не удалось сформировать чёткий план по призыву в армию новых бойцов. В США и Европе растёт пессимизмом по поводу шансов Украины сдержать наступление ВС РФ.