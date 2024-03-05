В результате обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины, в городе Кременная получили повреждения детский сад и жилой дом

В городе Кременная в ЛНР повреждён жилой дом и детский сад после обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ в городе Кременная Луганской Народной республики повреждены детский сад и жилой дом.

Фото: Владимир Сальдо/Telegram

По информации главы муниципалитета Вячеслава Третьякова из его Телеграмм-канала, ВСУ произвели повторный обстрел, как на место прибыли силы МЧС для ликвидации последствий удара.

Согласно заявлению Третьякова, из-за удара ВФУ пострадало здание детсада и возник пожар в одной из хозпостроек одного из жилых домов. Прибывший отряд МЧС оказался под обстрелом. В результате этого сотрудники ведомства не смогли своевременно начать тушение возникшего пожара.

Кроме этого, глава муниципалитета уточнил, что сотрудники "Республиканской сетевой компании" моментально восстановили подачу электричества, нарушенную обстрелом Вооруженных Сил Украины.