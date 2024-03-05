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В результате обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины, в городе Кременная получили повреждения детский сад и жилой дом

В городе Кременная в ЛНР повреждён жилой дом и детский сад после обстрела со стороны ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

В результате обстрела ВСУ в городе Кременная Луганской Народной республики повреждены детский сад и жилой дом.

В городе Кременная в ЛНР повреждён жилой дом и детский сад после обстрела со стороны ВСУ
Фото: Владимир Сальдо/Telegram

По информации главы муниципалитета Вячеслава Третьякова из его Телеграмм-канала, ВСУ произвели повторный обстрел, как на место прибыли силы МЧС для ликвидации последствий удара.

Согласно заявлению Третьякова, из-за удара ВФУ пострадало здание детсада и возник пожар в одной из хозпостроек одного из жилых домов. Прибывший отряд МЧС оказался под обстрелом. В результате этого сотрудники ведомства не смогли своевременно начать тушение возникшего пожара.

Кроме этого, глава муниципалитета уточнил, что сотрудники "Республиканской сетевой компании" моментально восстановили подачу электричества, нарушенную обстрелом Вооруженных Сил Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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