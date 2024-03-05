В результате обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины, в городе Кременная получили повреждения детский сад и жилой дом

В результате обстрела ВСУ в городе Кременная Луганской Народной республики повреждены детский сад и жилой дом.
По информации главы муниципалитета Вячеслава Третьякова из его Телеграмм-канала, ВСУ произвели повторный обстрел, как на место прибыли силы МЧС для ликвидации последствий удара.
Согласно заявлению Третьякова, из-за удара ВФУ пострадало здание детсада и возник пожар в одной из хозпостроек одного из жилых домов. Прибывший отряд МЧС оказался под обстрелом. В результате этого сотрудники ведомства не смогли своевременно начать тушение возникшего пожара.
Кроме этого, глава муниципалитета уточнил, что сотрудники "Республиканской сетевой компании" моментально восстановили подачу электричества, нарушенную обстрелом Вооруженных Сил Украины.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.