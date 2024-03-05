Гордые "вестеросцы": украинцы сравнили свои укрепления со стеной из "Игры престолов"

В ВС Украины сравнили свои укрепления со стеной из "Игры престолов"

Спикер группировки войск "Таврия" ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что оборонительные сооружения украинских войск не так мощны как стена из сериала "Игра престолов", но они тоже эффективны, передаёт ТАСС.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он прокомментировал оборону ВСУ на донецком направлении. Лиховой отметил, что оборонительная линия не имеет сплошного характера, а привязывается к рельефу и наличию водных препятствий.

"Люди хотят видеть стену, как в фильме "Игра престолов", или Великую китайскую стену… Но это немного не так", — посетовал вообразивший себя борцом с "синими ходоками" спикер.

Поклонник творчества Джорджа Мартина отметил, что в основном укрепления представляют собой деревянные огневые позиции с бронекапсулами. Также в некоторых местах имеются "зубы дракона", призванные затруднить прохождение бронированной техники.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во вторник, что ВС РФ не позволили бежавшим из авдеевского узла укронацистам закрепиться на новом рубеже и продолжают теснить их в сторону запада.