Гордые "вестеросцы": украинцы сравнили свои укрепления со стеной из "Игры престолов"

Спикер группировки войск "Таврия" ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что оборонительные сооружения украинских войск не так мощны как стена из сериала "Игра престолов", но они тоже эффективны, передаёт ТАСС.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International