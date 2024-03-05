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"Офицеры России" выразили соболезнования родным погибшего в СВО Вячеслава Субботина

Силовые структуры » Военные новости

Соболезнования родным, друзьям и сослуживцам погибшего в СВО начальника разведки подразделения "Эспаньола" Вячеслава Субботина выразила Общероссийская организация "Офицеры России".

"Офицеры России" выразили соболезнования родным погибшего в СВО Вячеслава Субботина
Фото: ВКонтакте

Председатель президиума "Офицеров России" генерал-майор Сергей Липовой отметил, что погибший был опытным командиром и отважным бойцом, который пал в бою, держа в руках своё оружие. Он также призвал хранить вечную память "Выходному" (позывной Вячеслава Субботина) и всем бойцам "Эспаньолы", которые не вернулись с боёв.

Сергей Липовой выразил надежду на скорейшее выздоровление и возвращение в строй всех раненых бойцов и командиров подразделения, участвующего в специальной военной операции. Он пожелал всем бойцам и командирам "Эспаньолы", особенно "Ярому", здоровья и скорейшего возвращения в строй, отметив дух, напор и отвагу, проявленные личным составом "Эспаньолы" на фронтах СВО уже много месяцев.

Председатель президиума "Офицеров России" подчеркнул, что наиболее трудные и ответственные моменты показывают, что ребята из числа футбольных фанатов (а именно из них в основном состоит подразделение "Эспаньола") всегда готовы противостоять врагу. Сергей Липовой также выразил признательность за дружбу и поддержку "Эспаньолой" Общероссийской организации "Офицеры России".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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