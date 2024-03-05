ВСУ потеряли 95 человек личного состава: российская авиация нанесла удар по украинским силам на левом и правом берегу Днепра

Владимир Сальдо: ВС РФ нанесли удар по украинским силам на херсонском направлении

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская авиация нанесла удар по украинским военным силам на левом и правом берегу реки Днепр, как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, на херсонском направлении солдаты группировки войск "Днепр" продолжали активное уничтожение противника, осуществляя высокоточные удары у Антоновского моста, в Крынках и у Казачьих Лагерей на левом берегу. Вертолеты и самолеты нанесли удары как на левом, так и на правом берегах реки.

Основными целями стали пункты управления беспилотниками и места сосредоточения резервов украинских Вооруженных сил. По информации Сальдо, были поражены 36 пунктов временной дислокации, что привело к уничтожению 95 боевиков ВСУ.