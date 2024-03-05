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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби: "Американские войска не будут воевать на территории Украины"

Представитель Белого дома Джон Кирби: США не отправят войска на Украину

Силовые структуры » Военные новости

Американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подтвердил, что американские войска не будут воевать на Украине.

Представитель Белого дома Джон Кирби: США не отправят войска на Украину
Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick is licensed under Public domain

Он отметил, что это является позицией президента США Джо Байдена, который с самого начала конфликта на Украине четко дал понять, что американские военные не будут принимать участие в военных действиях на украинской территории.

"Я не буду анализировать слова президента Макрона. У него определенно есть право и возможность высказывать свое мнение. Я могу говорить только от имени президента Байдена, главнокомандующего", — сказал Кирби.

Ранее между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном возникли разногласия из-за высказываний французского лидера о возможной отправке войск Запада для поддержки украинских Вооруженных сил. Шольц отметил, что Германия не является стороной конфликта на Украине и никаким образом не будет участвовать в боевых действиях.

Он также подчеркнул, что никто не желает, чтобы конфликт между Россией и Украиной перерос в противостояние России с НАТО.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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