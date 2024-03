Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби: "Американские войска не будут воевать на территории Украины"

Американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подтвердил, что американские войска не будут воевать на Украине.

