"Мы считаем, что у Украины есть план": в Госдепе США верят, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для ВС РФ

Представитель госдепа Мэттью Миллер: США верят, что у ВСУ заготовлены "военные сюрпризы"

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил уверенность в том, что ВСУ разработали план, включающий "несколько сюрпризов" для достижения победы на поле боя.

Фото: sharij.net

"Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждём результатов", — заявил он.

Напомним, летом 2023 года Вооружённые силы Украины предприняли попытку провести контрнаступление, начав наступление на трех участках Запорожского фронта. Однако продвижение замедлилось, и президент РФ Владимир Путин через три месяца объявил о провале украинского контрнаступления.

С начала 2024 года инициатива на фронте полностью перешла под контроль российской армии.