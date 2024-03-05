На брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил уверенность в том, что ВСУ разработали план, включающий "несколько сюрпризов" для достижения победы на поле боя.
"Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждём результатов", — заявил он.
Напомним, летом 2023 года Вооружённые силы Украины предприняли попытку провести контрнаступление, начав наступление на трех участках Запорожского фронта. Однако продвижение замедлилось, и президент РФ Владимир Путин через три месяца объявил о провале украинского контрнаступления.
С начала 2024 года инициатива на фронте полностью перешла под контроль российской армии.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.