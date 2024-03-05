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"Мы считаем, что у Украины есть план": в Госдепе США верят, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для ВС РФ

Представитель госдепа Мэттью Миллер: США верят, что у ВСУ заготовлены "военные сюрпризы"

0:48
Силовые структуры » Военные новости

На брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил уверенность в том, что ВСУ разработали план, включающий "несколько сюрпризов" для достижения победы на поле боя.

Представитель госдепа Мэттью Миллер: США верят, что у ВСУ заготовлены "военные сюрпризы"
Фото: sharij.net

"Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждём результатов", — заявил он.

Напомним, летом 2023 года Вооружённые силы Украины предприняли попытку провести контрнаступление, начав наступление на трех участках Запорожского фронта. Однако продвижение замедлилось, и президент РФ Владимир Путин через три месяца объявил о провале украинского контрнаступления.

С начала 2024 года инициатива на фронте полностью перешла под контроль российской армии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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