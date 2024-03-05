Набор по контракту не сможет дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимое пополнение, основной источник — мобилизация.
Об этом сообщил спикер Полтавского областного военкомата Роман Истомин. Он подчеркнул, что несмотря на проводимые меры по рекрутингу, при военном положении основным способом комплектования ВСУ остаётся мобилизация.
Однако он не стал раскрывать конкретные цифры и отказался комментировать позицию нового закона о мобилизации до его окончательного утверждения.
Мобилизация на Украине вызывает многочисленные скандальные ситуации и усугубила противоречия в обществе. Сотрудники военкоматов часто применяют силу в отношении граждан, а чиновники отправляют своих сыновей возраста призыва за границу.
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