Несмотря на весь рекрутинг, основным способом комплектования ВСУ во время военного положения остается мобилизация

Набор по контракту не сможет дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимое пополнение, основной источник — мобилизация.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International