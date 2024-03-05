Военнослужащие России уничтожили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS в тылу противника

ВС РФ на донецком направлении уничтожили американскую РСЗО HIMARS

По информации, полученной агентством РИА Новости от командира одного из подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, армия РФ уничтожила американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.

Фото: defenselink.mil by Spc. Russell J. Good

Источник отметил, что РСЗО HIMARS был ликвидирован в тыловой зоне Вооруженных Сил Украины на донецком направлении.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Основные события развернулись вечером 23 февраля 2022 года, когда лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к руководству России с просьбой о защите от агрессии со стороны Вооруженных Сил Украины.