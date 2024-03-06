WSJ: Зеленский отправил ВСУ для участия в конфликте в Судане в ответ на "незаметное снабжение Украины оружием"

WSJ: ВСУ принимали активное участие в столкновениях в Судане в 2023 году

1:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские вооруженные силы по приказу Владимира Зеленского участвовали в конфликте между председателем Суверенного совета Судана и командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР страны Мухаммедом Хамданом Дагало в 2023 году, сообщил The Wall Street Journal.

Фото: voanews.com by Джейсон Патинкин is licensed under public domain

Ссылаясь на собственные источники, издание заявило, что аль-Бурхан попросил Киев о помощи в ответ на "незаметное снабжение ВСУ вооружением" после начала СВО РФ. Для Украины это стало "новым смелым предприятием, частью стратегии", направленной против России, отмечает WSJ.

По мнению издания, для Киева это было политически рискованным шагом в момент колебания западной поддержки Украины.

"Таким образом Киев вступил во внутренний конфликт в чужой стране, где погибли десятки тысяч мирных жителей, а США обвинили обе стороны в военных преступлениях", — говорится в статье.

Конфликт между аль-Бурханом и Дагало возник из-за разногласий по срокам и методами формирования единых вооруженных сил Судана, а также видением поста главнокомандующего. 15 апреля 2023 года начались столкновения между СБР и армией, которые распространились на другие части страны. В результате конфликта погибли тысячи человек, десятки тысяч получили ранения.

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