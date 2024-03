Армения предпринимает меры по выводу российских войск из страны

Армения направила требование России вывести российских пограничников из аэропорта Зварнотц. Российские пограничники находятся там с миротворческими функциями, однако армянская сторона настаивает на том, что службу в аэропорту должны нести армянские пограничники.

Фото: Оpenverse by Clay Gilliland is licensed under "On the road north of Stepanakert Nagorno Karabakh military equipment returning from the front." by Clay Gilliland is licensed under CC BY-SA 2.0.