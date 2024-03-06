Армения направила требование России вывести российских пограничников из аэропорта Зварнотц. Российские пограничники находятся там с миротворческими функциями, однако армянская сторона настаивает на том, что службу в аэропорту должны нести армянские пограничники.
Это уже не первый недружественный шаг Армении в сторону России. Обострение отношений между странами началось после краха Нагорного Карабаха и сдачи Степанакерта Азербайджану. Армянский премьер-министр Армении Никол Пашинян, пытаясь найти опору в условиях падения своей популярности, решил разыграть русофобскую карту, в чём его открыто поддержали Франция и США. Армения уже открыто заявляет о своей незаинтересованности в сохранении союза с Россией. Требование вывода российских войск из Зварнотца может быть прелюдией к требованию о выводе 102-й военной базы РФ в городе Гюмри.
Официальных комментариев по поводу ноты Армении пресс-секретарь Дмитрий Песков пока не давал.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.