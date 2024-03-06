Армения предпринимает меры по выводу российских войск из страны

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Армения потребовала вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц

1:01
Силовые структуры

Армения направила требование России вывести российских пограничников из аэропорта Зварнотц. Российские пограничники находятся там с миротворческими функциями, однако армянская сторона настаивает на том, что службу в аэропорту должны нести армянские пограничники.

Армения потребовала вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц
Фото: Оpenverse by Clay Gilliland is licensed under "On the road north of Stepanakert Nagorno Karabakh military equipment returning from the front." by Clay Gilliland is licensed under CC BY-SA 2.0.

Это уже не первый недружественный шаг Армении в сторону России. Обострение отношений между странами началось после краха Нагорного Карабаха и сдачи Степанакерта Азербайджану. Армянский премьер-министр Армении Никол Пашинян, пытаясь найти опору в условиях падения своей популярности, решил разыграть русофобскую карту, в чём его открыто поддержали Франция и США. Армения уже открыто заявляет о своей незаинтересованности в сохранении союза с Россией. Требование вывода российских войск из Зварнотца может быть прелюдией к требованию о выводе 102-й военной базы РФ в городе Гюмри.

Официальных комментариев по поводу ноты Армении пресс-секретарь Дмитрий Песков пока не давал. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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