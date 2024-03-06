Следователи военной прокуратуры СК России провели рейд на складе Wildberries в Екатеринбурге и выявили мигрантов, подлежащих постановке на воинский учёт

Более 30 мигрантов будут поставлены на воинский учёт

Следователи военной прокуратуры СК России провели рейд на складе Wildberries в Екатеринбурге.

Фото: commons.wikimedia.org by О.почерняева is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Рейд был организован совместно с УФСБ, УМВД и военным комиссариатом по Свердловской области. Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы выявить мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учёт. Об этом сообщает "Уралинформбюро” со ссылкой на пресс-службу ВСУ СК России по Центральному военному округу.