Следователи военной прокуратуры СК России провели рейд на складе Wildberries в Екатеринбурге и выявили мигрантов, подлежащих постановке на воинский учёт

Следователи военной прокуратуры СК России провели рейд на складе Wildberries в Екатеринбурге.
Рейд был организован совместно с УФСБ, УМВД и военным комиссариатом по Свердловской области. Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы выявить мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учёт. Об этом сообщает "Уралинформбюро” со ссылкой на пресс-службу ВСУ СК России по Центральному военному округу.
"На этот раз местом проверки стал склад Wildberries, по результатам проверки 267 работников компании выявлено свыше 30 мигрантов, не так давно ставших гражданами РФ, в отношении которых проводятся мероприятия по их постановке на воинский учет", — сообщили в пресс-службе ВСУ СК России по ЦВО.
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