ФСБ ликвидировала несколько подпольных оружейных мастерских в Ленинградской области

ФСБ провела операцию по ликвидации оружейных мастерских в Ленобласти

Федеральная служба безопасности выявила и ликвидировала четыре подпольные мастерские по производству оружия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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В ходе операции были изъяты 18 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы Калашникова, пистолет-пулемет Шпагина, пистолет-пулемет Дегтярева, винтовка Мосина, револьвер Наган и другие виды оружия. Кроме того, было изъято около 7,2 тысяч патронов различного калибра и 2 кг взрывчатых веществ.

Возбуждено уголовное дело по статьям 222 (ч. 3, 5 ст.)УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В октябре 2023 года ФСБ сообщила о результатах операции, проведенной в 38 регионах России с августа по сентябрь. В ходе этой операции было обнаружено 42 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках и других регионах России. В результате было пресечено преступная деятельность 119 человек и изъято 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.