Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Prototema: ВС РФ нанесли ракетный удар по кортежу Зеленского в Одессе
Более 30 мигрантов будут поставлены на воинский учёт
Команда Team Falcons победила Xtreme Gaming во второй групповой стадии DreamLeague Season 22
Политолог Марчуков: сопротивление польского крестьянства будет сломлено
Ещё один вариант для отдыха во Вьетнаме станет доступен для сибиряков. Но есть нюанс
Букеты подорожали к 8 Марта уже на 10%
В России назвали троих крупных застройщиков
Состоялась премьера трейлера мини-сериала "Джентльмен в Москве" по роману Амора Тоулза
Эксперт Бедрицкий прокомментировал возможность финансового кризиса в США
ФСБ ликвидировала несколько подпольных оружейных мастерских в Ленинградской области

ФСБ провела операцию по ликвидации оружейных мастерских в Ленобласти

Силовые структуры » ФСБ

Федеральная служба безопасности выявила и ликвидировала четыре подпольные мастерские по производству оружия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

ФСБ провела операцию по ликвидации оружейных мастерских в Ленобласти
Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

В ходе операции были изъяты 18 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы Калашникова, пистолет-пулемет Шпагина, пистолет-пулемет Дегтярева, винтовка Мосина, револьвер Наган и другие виды оружия. Кроме того, было изъято около 7,2 тысяч патронов различного калибра и 2 кг взрывчатых веществ.

Возбуждено уголовное дело по статьям 222 (ч. 3, 5 ст.)УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В октябре 2023 года ФСБ сообщила о результатах операции, проведенной в 38 регионах России с августа по сентябрь. В ходе этой операции было обнаружено 42 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках и других регионах России. В результате было пресечено преступная деятельность 119 человек и изъято 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Подборка тенелюбивых цветов
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы
Обнаружить это животное спустя 87 лет помогла собака: в Южной Африке переоткрыли необычный золотой вид кротов
Обнаружить это животное спустя 87 лет помогла собака: в Южной Африке переоткрыли необычный золотой вид кротов
Последние материалы
Восемь признаков того, что вам пора сменить косметолога
В США хотели запретить фотографию "День Победы на Таймс-сквер"
Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что русские — великая нация
В Домодедово угнали грузовик с тюльпанами на 3 миллиона рублей
Потребление мяса в России достигло рекордного уровня
Сорт томатов "Леденец"
Китайский грузовик со старта производства был похож на российский "Урал", но затем инженеры сделали его уникальным
Посол Германии Бергер считает утечку переговоров военных "хорошим уроком"
Крымчане получили тюремный срок за выращивание и продажу каннабиса
Армения потребовала вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников