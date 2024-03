ФСБ ликвидировала несколько подпольных оружейных мастерских в Ленинградской области

Федеральная служба безопасности выявила и ликвидировала четыре подпольные мастерские по производству оружия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0