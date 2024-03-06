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Украинец приговорен к 20 годам колонии за попытку убить пленного

Боевик ВСУ получил 20 лет колонии за попытку убить пленного из ДНР

Силовые структуры » Военные новости

Южный окружной военный суд вынес приговор украинцу Дмитрию Евгану, который попытался убить пленного солдата из ДНР. 

Боевик ВСУ получил 20 лет колонии за попытку убить пленного из ДНР
Фото: flickr.com by dnak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

16 сентября 2017 года боевик поступил на военную службу за украинскую армию. После этого Евган обучился стрельбе, военной топографии. Кроме того, мужчину обучили тактической медицине, минно-взрывному и саперному делу. После Дмитрий Евган выучил правила обращения с взрывными устройствами.

В то время когда гражданин Украины проходил военную службу, он выполнял все боевые задачи, поступающие от командиров ВСУ.

Дмитрий Евган 7 апреля 2022 года был в убежище, которое было расположено на участке завода "Азовмаш" в Мариуполе в ДНР.

"Решил убить содержащегося там же в помещении для военнопленных военнослужащего Вооруженных Сил ДНР, нанеся ему несколько ударов штык-ножом",- цитируют подсудимого РИА Новости, ссылаясь на слова представителя военного суда.

После этого военный был сильно ранен, но не мертв. Евган же решил, что убил пленного, и скрылся с места преступления. Раненого солдата вскоре освободили и оказали ему медицинскую помощь солдаты ДНР.

Военный суд назначил Дмитрию Евгану наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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