Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Гаврилов: факты издевательств и пыток над российскими солдатами лежат на совести западных кураторов Украины

Константин Гаврилов обвинил Запад в убийстве российских пленных на Украине

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, Константин Гаврилов, выступил с обвинениями в адрес западных кураторов Украины.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Он заявил, что убийства российских пленных, а также факты издевательств и пыток в их отношении, в значительной мере лежат на совести именно Запада. По мнению дипломата, именно коллективный Запад создал нацистский режим на Украине.

"Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. В свою очередь, не оставим их безнаказанными", — добавил дипломат.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года. Согласно словам президента, главные задачи операции — обеспечение защиты страны и ликвидация нацистской угрозы.