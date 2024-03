Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Гаврилов: факты издевательств и пыток над российскими солдатами лежат на совести западных кураторов Украины

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, Константин Гаврилов, выступил с обвинениями в адрес западных кураторов Украины.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.