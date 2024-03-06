Член комитета Совета Федерации по обороне Дмитрий Рогозин допустил прямое вовлечение в боевые действия на Украине военнослужащих НАТО

Дмитрий Рогозин: ВСУ могут начать использовать F-16 и дальнобойные ракеты

Член комитета Совета Федерации России по обороне Дмитрий Рогозин выразил опасения по поводу возможного использования Вооруженными силами Украины американских истребителей F-16 и дальнобойных ракет западного производства в зоне СВО.

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В беседе с NEWS.ru он также не исключил возможность формирования со стороны западных стран коалиций для переброски военных контингентов на украинскую территорию под предлогом экспедиционных или миротворческих миссий.

"Я бы добавил в этот список ожидаемых событий подготовку Киевом ракетных ударов и осуществления диверсий в отношении объектов нашей транспортной инфраструктуры", — добавил Рогозин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность направить французских военнослужащих на Украину.