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Евгений Балицкий рассказал об улучшении позиций ВС РФ в районе населенного пункта Работино и поделился работой администрации региона

Балицкий: Россия улучшила свои позиции в Работино

1:12
Силовые структуры » Военные новости

Евгений Балицкий, глава Запорожской области, в ходе Всемирного фестиваля молодежи рассказал об успехах ВС РФ и работе администрации на новых территориях.

Балицкий: Россия улучшила свои позиции в Работино
Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам главы Запорожской Области Евгения Балицкого, Россия улучшила свои позиции в районе населенного пункта Работино в Херсонской области. Власти региона активно занимаются восстановлением и обеспечением работы всех необходимых для жизни коммунальных функций на освобожденных территориях.

Балицкий так же отметил, что ВС РФ продолжают атаковать фланги противника, однако преждевременно говорить, что Работино полностью взято. 

Глава региона так же подытожил, что большей информацией обладают военные на местах.

"Наша территория медленно, но увеличивается. Нам, как администрации, необходимо, сегодня в общем-то мы этим занимаемся, обеспечение коммунальных функций, которые необходимы на территориях, которые мы освобождаем. Ну а пока там говорить не о чем, потому что в Работино практически одни остовы", — сказал Балицкий.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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