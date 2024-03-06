Министерство обороны России рассказало о подвиге техника станции связи прапорщике Романе Свинаренко, который под обстрелом восстановил поврежденную радиотехнику

Минобороны РФ: техник станции связи Свинаренко настроил радиосеть под обстрелом ВСУ

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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о подвиге прапорщика Романа Свинаренко, который проявил мужество и профессионализм в самых экстремальных условиях.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Yevgeny Kel is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

История произошла во время артиллерийского обстрела со стороны украинских боевиков, когда радиотехническое оборудование было повреждено, что привело к потере связи между подразделениями российских войск.

Прапорщик Роман Свинаренко, ответственный за организацию связи, осознавая критическую ситуацию, не растерялся и принялся за восстановление оборудования.

Он оперативно выявил неисправности в антенно-фидерном устройстве и ретрансляторе, осуществил ремонт и перенастроил станцию связи, что позволило быстро восстановить радиосвязь между воинскими частями.

Благодаря действиям прапорщика Свинаренко командование сохранило возможность эффективно координировать действия ВС РФ в условиях боевых действий.