Пленный украинский боец рассказал об условиях содержания солдат ВСУ

Солдат из Украины Владимир Бугарь, которого сдался Вооруженным силам Российской Федерации, рассказал, что из-за непригодных условий содержания в ВСУ он "заработал" обморожение конечностей.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license