Пленный украинский боец рассказал об условиях содержания солдат ВСУ

Пленный солдат рассказал, что условия содержания в ВСУ оставляют желать лучшего

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Солдат из Украины Владимир Бугарь, которого сдался Вооруженным силам Российской Федерации, рассказал, что из-за непригодных условий содержания в ВСУ он "заработал" обморожение конечностей.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По словам военного, он вступил в ряды Вооруженных сил Украины после того, как в октябре 2023-го года пошел в сельсовет зарегистрировался. После этого мужчину забрали в армию, при этом Бугарю не вернули его документы.

"Нам дали оружие, боеприпасы и забросили в район Авдеевки. Мы сидели в подвале. Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля навылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей. В подвале мы просидели 55 суток", — рассказал Владимир.

Как проинформировали в Минобороны РФ, по словам солдата ВСУ, у украинских военных были условия как у тюремных заключенных, им не хватало ни еды, ни воды.

Добавим, что 6 марта губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сказал, что пленных украинских солдат, отказавшихся от обмена обратно на Украину, хотят привлечь к восстановлению новых регионов и направить в батальон имени Богдана Хмельницкого.