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Пленный украинский боец рассказал об условиях содержания солдат ВСУ

Пленный солдат рассказал, что условия содержания в ВСУ оставляют желать лучшего

1:12
Силовые структуры » Военные новости

Солдат из Украины Владимир Бугарь, которого сдался Вооруженным силам Российской Федерации, рассказал, что из-за непригодных условий содержания в ВСУ он "заработал" обморожение конечностей.

Пленный солдат рассказал, что условия содержания в ВСУ оставляют желать лучшего
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По словам военного, он вступил в ряды Вооруженных сил Украины после того, как в октябре 2023-го года пошел в сельсовет зарегистрировался. После этого мужчину забрали в армию, при этом Бугарю не вернули его документы.

"Нам дали оружие, боеприпасы и забросили в район Авдеевки. Мы сидели в подвале. Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля навылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей. В подвале мы просидели 55 суток", — рассказал Владимир.

Как проинформировали в Минобороны РФ, по словам солдата ВСУ, у украинских военных были условия как у тюремных заключенных, им не хватало ни еды, ни воды.

Добавим, что 6 марта губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сказал, что пленных украинских солдат, отказавшихся от обмена обратно на Украину, хотят привлечь к восстановлению новых регионов и направить в батальон имени Богдана Хмельницкого.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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