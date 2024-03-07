Два дрона из Украины долетели до Ленобласти

Над Ленинградской областью были уничтожены два дрона ВСУ. Об этом написали в Telegram-канале Mash.
Летательные аппараты передвигались на самой низкой высоте. Их обнаружили почти на уровне макушек деревьев. По этой причине дроны не получилось сбить в Брянской, Смоленской, Псковской, Тверской и Новгородской областях, где они пролетали.
По сообщению издания, в Ленинградской области лесополоса стала реже, из-за этого истребители смогли уничтожить беспилотники. Эксперты считают, что аппараты запустили в Черниговской области Украины.
Модель дронов пока неизвестна, над ее определением работают специалисты.
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