Два дрона из Украины долетели до Ленобласти

Mash: украинские беспилотники были обнаружены в Ленинградской области

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Над Ленинградской областью были уничтожены два дрона ВСУ. Об этом написали в Telegram-канале Mash.

Фото: commons.wikimedia.org by US Marines is licensed under U.S. federal government

Летательные аппараты передвигались на самой низкой высоте. Их обнаружили почти на уровне макушек деревьев. По этой причине дроны не получилось сбить в Брянской, Смоленской, Псковской, Тверской и Новгородской областях, где они пролетали.

По сообщению издания, в Ленинградской области лесополоса стала реже, из-за этого истребители смогли уничтожить беспилотники. Эксперты считают, что аппараты запустили в Черниговской области Украины.

Модель дронов пока неизвестна, над ее определением работают специалисты.