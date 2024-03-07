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Полковник раскрыл, как можно вычислить снайпера

Полковник Матвийчук сообщил о вычислении снайперов по подтаявшему снегу

Силовые структуры » Военные новости

Военный эксперт и экс-полковник Анатолий Матвийчук поделился информацией, как можно вычислить снайпера в зоне боевых действий. Об этом пишет "Лента.ру".

Полковник Матвийчук сообщил о вычислении снайперов по подтаявшему снегу
Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0

По его словам, найти снайпера на поле боя является достаточно трудной задачей. Но есть специальные признаки, по которым его можно вычислить и обезвредить.

"Есть целая антиснайперская теория. Снайпера можно вычислить по различным физическим проявлениям: например, где-то подтаял снег, есть признаки проведения земляных работ на поле боя, есть поломанные ветки, как-то изменена конфигурация", — сказал полковник.

Также он отметил, что найти снайпера можно по следам стрельбы, например, по вспышке, выстрелу или блеску от оптики. Таким образом, вычислить стрелка можно по целому набору методов.

Матвийчук добавил, что ликвидировать украинского снайпера российской стороне удалось благодаря целой операции.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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