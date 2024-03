Полковник раскрыл, как можно вычислить снайпера

Военный эксперт и экс-полковник Анатолий Матвийчук поделился информацией, как можно вычислить снайпера в зоне боевых действий. Об этом пишет "Лента.ру".

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0