Неудавшийся краш-тест: два Leopard 2 вооруженных формирований киевского режима столкнулись в районе Работино

Один танк Leopard 2 ВСУ врезался в другой, в результате оба сгорели

Украинские военные с помощью российских военных уничтожили сразу три единицы техники Запада. Причём две из них — это танки Leopard 2 производства Германии, передаёт "Российская газета".

Фото: "German Army Leopard II" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

В Сети опубликованы кадры, как боевые машины противника атаковал противотанковый ракетный комплекс. Внутри одного танка вспыхнул пожар. Механик-водитель утратил контроль над транспортным средством, из-за чего оно протаранило другой Leopard 2. В итоге обе единицы сгорели на поле боя.

Помимо этого краш-теста, российские военные вывели из строя голландскую гусеничную бронемашину YPR-765.

Это происшествие нанесло мощный удар по вооруженным силам киевского режима, которые пытаются компенсировать утраты устаревшей техникой. Сообщается, что видео было снято в октябре прошлого года.