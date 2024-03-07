Неудавшийся краш-тест: два Leopard 2 вооруженных формирований киевского режима столкнулись в районе Работино

Украинские военные с помощью российских военных уничтожили сразу три единицы техники Запада. Причём две из них — это танки Leopard 2 производства Германии, передаёт "Российская газета".
В Сети опубликованы кадры, как боевые машины противника атаковал противотанковый ракетный комплекс. Внутри одного танка вспыхнул пожар. Механик-водитель утратил контроль над транспортным средством, из-за чего оно протаранило другой Leopard 2. В итоге обе единицы сгорели на поле боя.
Помимо этого краш-теста, российские военные вывели из строя голландскую гусеничную бронемашину YPR-765.
Это происшествие нанесло мощный удар по вооруженным силам киевского режима, которые пытаются компенсировать утраты устаревшей техникой. Сообщается, что видео было снято в октябре прошлого года.
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