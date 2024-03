Неудавшийся краш-тест: два Leopard 2 вооруженных формирований киевского режима столкнулись в районе Работино

Украинские военные с помощью российских военных уничтожили сразу три единицы техники Запада. Причём две из них — это танки Leopard 2 производства Германии, передаёт "Российская газета".

Фото: "German Army Leopard II" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.