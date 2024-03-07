ВКС РФ нанесли ракетный удар по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб

ВКС России нанесли удар по террористам в Идлибе

ВКС России нанесли удар по боевикам в Идлибе.

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В результате удара ВКС было ликвидировано свыше 20 террористов, заявил Вадим Кулить.

Кроме этого, заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) сообщил, что один сирийский военный погиб из-за обстрелов со стороны боевиков в Латакии.

Замруководителя так же уточнил, о зафиксированных нарушениях протоколов о деконфликтации. В районе Эт-Танф было нарушено воздушное пространство Сирийской Арабской Республики, в ее небо вошла пара истребителей F-16 и пара штурмовиков А-10 Thunderbolt, относящихся к "Международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США.