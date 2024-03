В Европе рассказали о коварном плане Запада по Украине

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети X рассказал о том, что сейчас крупнейшие западные компании активно занимаются приобретением украинских земель.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.