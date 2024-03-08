В Европе рассказали о коварном плане Запада по Украине

Депутат ЕП Уоллес: западные корпорации скупают земли на Украине

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети X рассказал о том, что сейчас крупнейшие западные компании активно занимаются приобретением украинских земель.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

"Украина разрушена. Корпорации из США и Европы скупают земли в западной части Украины за копейки. Это сумасшествие", — возмутился он.

Депутат также добавил, что западные партнеры Украины не думают о мирном разрешении военного конфликта в стране, они его еще больше разжигают. По его словам, на самом деле Запад не думает о том, чтобы поддерживать Украину и помогать ей, ему нужно только выполнить свои коварные задачи.

Уоллес подытожил, что Европа ничего не сделала для того, чтобы в действительности принести мир Украине. Предоставление финансовой помощи является лишь отмыванием финансов, чтобы обогатить американский ВПК, несмотря на то, что европейцы страдают от таких действий.



