Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в соцсети X рассказал о том, что сейчас крупнейшие западные компании активно занимаются приобретением украинских земель.
"Украина разрушена. Корпорации из США и Европы скупают земли в западной части Украины за копейки. Это сумасшествие", — возмутился он.
Депутат также добавил, что западные партнеры Украины не думают о мирном разрешении военного конфликта в стране, они его еще больше разжигают. По его словам, на самом деле Запад не думает о том, чтобы поддерживать Украину и помогать ей, ему нужно только выполнить свои коварные задачи.
Уоллес подытожил, что Европа ничего не сделала для того, чтобы в действительности принести мир Украине. Предоставление финансовой помощи является лишь отмыванием финансов, чтобы обогатить американский ВПК, несмотря на то, что европейцы страдают от таких действий.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.