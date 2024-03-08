Украинский военнопленный рассказал, как командиры ВСУ издеваются над бойцами

Украинский пленный Гуприн сообщил об издевательствах в ВСУ и жизни в трубах

Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал, что мобилизованные бойцы проходят подготовку на специальных базах, но им там приходится жить в сточных трубах и терпеть издевательства. Об этом сообщает "РИА Новости".

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

"Мы жили в трубах. Я знаю, что жили в трубах. Трубы, ну знаете, как два ставка (пруда) соединены — и чтобы вода протекала, вот такие огромные там, ну… Ну, грубо говоря, сточная труба", — сообщил агентству украинский военнопленный.

Также пленный добавил, что новобранцы подвергаются жестким дисциплинарным наказаниям со стороны командиров. Например, они могут привязать бойцов к дереву или заставить копать очень глубокую яму, при этом дают только воду, чтобы солдат не умер все-таки.

Он отметил, что после таких дисциплинарных наказаний отношение других военнослужащих очень портится.