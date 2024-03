Украинский военнопленный рассказал, как командиры ВСУ издеваются над бойцами

Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал, что мобилизованные бойцы проходят подготовку на специальных базах, но им там приходится жить в сточных трубах и терпеть издевательства. Об этом сообщает "РИА Новости".

