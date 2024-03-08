Минобороны РФ: в период со 2 по 8 марта ВС РФ нанесли 34 групповых удара по объектам ВСУ

Министерство Обороны РФ опубликовало недельный отчет с результатами работы ВС РФ.
Согласно заявлению Минобороны РФ в период с 2 по 8 марта российские военные нанесли 34 групповых удара по объектам Украины, включая арсеналы, базы топлива и пункты дислокации украинских войск и иностранных наемников. Для поражения целей использовалось высокоточное оружие, беспилотники и реактивные системы залпового огня.
Кроме того, российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком, Авдеевском и Херсонском направлениях.
Ранее, 6 марта, Минобороны сообщило об ударе по ангару в Одессе, где хранились морские беспилотники, которые планировалось использовать против российских кораблей. По данным ведомства, удар достиг цели, и объект был поражен.
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