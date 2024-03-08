Минобороны РФ: в период со 2 по 8 марта ВС РФ нанесли 34 групповых удара по объектам ВСУ

Минобороны заявило о работе ВС РФ за неделю

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министерство Обороны РФ опубликовало недельный отчет с результатами работы ВС РФ.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно заявлению Минобороны РФ в период с 2 по 8 марта российские военные нанесли 34 групповых удара по объектам Украины, включая арсеналы, базы топлива и пункты дислокации украинских войск и иностранных наемников. Для поражения целей использовалось высокоточное оружие, беспилотники и реактивные системы залпового огня.

Кроме того, российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком, Авдеевском и Херсонском направлениях.

Ранее, 6 марта, Минобороны сообщило об ударе по ангару в Одессе, где хранились морские беспилотники, которые планировалось использовать против российских кораблей. По данным ведомства, удар достиг цели, и объект был поражен.